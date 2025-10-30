Giustizia: Bonelli e Fratoianni, 'dovere mobilitarsi, raccolta firme opposizioni'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere non risponde a nessuno dei problemi che affliggono la giustizia in Italia". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

"Non risolve il tema della lentezza del processo, non interviene – proseguono – sulla cronica carenza degli organici. Il suo unico obiettivo è quello di minare e indebolire l’indipendenza e l’autonomia della magistratura per sottoporla al controllo politico del Governo.

Da questo punto di vista la reazione del governo alla decisione della Corte dei Conti di dichiarare illegittima la delibera sul ponte sullo stretto ne è una palese conferma".

"Di fronte a questa svolta autoritaria abbiamo il dovere di mobilitarci nella società – concludono Bonelli e Fratoianni – e per questo raccoglieremo le firme tra i parlamentari, insieme alle altre forze dell’opposizione, per promuovere il referendum e cancellare con il voto popolare questa controriforma".