Giustizia: Conte, 'destra la vuole piegata alla politica, è Italia dell'ingiustizia'**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Con le nuove leggi volute dal Governo Meloni ti avvertono prima di arrestarti e cancellano l'abuso di ufficio. A Venezia 22 presunte borseggiatrici 'fuggono' dal Tribunale dopo il preavviso di arresto. A Firenze cadono vari capi di imputazione per la Concorsopoli delle nomine in alcuni ospedali perchè quel reato dei potenti che abusano della loro posizione non c'è più.

Le vicende riportate oggi dal Fatto Quotidiano ci raccontano bene il capolavoro di Meloni e Nordio. Ora vorrebbero completare l'opera con la separazione delle carriere tanto cara alla P2 e a Licio Gelli. Passo dopo passo stanno arrivando all’obiettivo finale: una giustizia completamente piegata alla politica. È l'Italia dell'impunità. È l'Italia dell'ingiustizia". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.