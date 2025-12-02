Giustizia: Conte, 'direttiva Ue per abuso ufficio abolito da Meloni, governo torni su suoi passi'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Che brutta figura per l’Italia, che fino a qualche tempo fa veniva lodata per la nostra legge Spazzacorrotti. In un’Europa travolta da un nuovo scandalo corruzione in queste ore, dobbiamo anche fare la figura degli ultimi della classe sul tema della legalità, visto che la proposta europea di direttiva anticorruzione su cui oggi si è trovato l'accordo ricorda al nostro Paese che non si possono cancellare con un tratto di penna – come ha fatto il Governo Meloni – i reati di chi abusa del proprio potere solo per proteggere la casta dei politici e dei colletti bianchi".

Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"In base a questo schema si imporrà agli Stati membri di introdurre – quantomeno per le fattispecie più gravi – il reato di 'esercizio illecito di funzione pubblica', in pratica l'abuso d'ufficio che Meloni e Nordio si sono intestarditi a cancellare senza sentire ragioni. Per fortuna a rappresentare l’Italia in questa battaglia di civiltà in Europa c’era anche il M5S con un campione di legalità come Giuseppe Antoci, che era uno dei relatori del provvedimento e che ha portato alta la bandiera di un Paese che si batte per la legalità e la giustizia senza due e pesi e due misure. Un’Italia allergica all’immunità per gli abusi dei potenti. Non molliamo la presa: ora il Governo ritorni sui suoi passi".