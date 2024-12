Giustizia: Delmastro, 'riforma magistratura onoraria attesa da 25 anni, bene ok Aula'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Con l'approvazione alla Camera in prima lettura del disegno di legge sulla Magistratura Onoraria, si segna una svolta storica: mai più magistrati onorari trattati come figli di un Dio minore. Dopo oltre 25 anni di attesa, questa riforma riconosce diritti ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Con l'approvazione alla Camera in prima lettura del disegno di legge sulla Magistratura Onoraria, si segna una svolta storica: mai più magistrati onorari trattati come figli di un Dio minore. Dopo oltre 25 anni di attesa, questa riforma riconosce diritti fondamentali, tra cui tutele previdenziali, garanzie giuslavoristiche, e un chiaro inquadramento normativo e retributivo. Un risultato epocale per chi garantisce il funzionamento della giustizia lontano dai riflettori. Siamo all'ultimo miglio: ora spetterà al Senato completare questo percorso di dignità e stabilità per i magistrati onorari. Un altro impegno del Governo e del Presidente Meloni in prima persona mantenuto!". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia.