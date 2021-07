Roma, 29 lug. (Adnkronos) – I reati che riguardano i reati riconducibili al 416 bis.1 devono restare fuori dalla griglia dell'improcedibilità: nessun timing né in appello né in Cassazione. Questa la richiesta del M5S che sarebbe rimasta fuori dalla bozza di proposta avanzata in queste ore dal governo, e che avrebbe spinto il leader in pectore Giuseppe Conte e i ministri 5 Stelle alla linea dura: "si inseriscano nel testo o per noi l'intesa sulla riforma Cartabia non c'è", spiegano all'Adnkronos.