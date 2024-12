Giustizia: Gasparri, 'finalmente Apostolico ha ascoltato miei consigli'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Finalmente la giudice Iolanda Apostolico ha ascoltato i miei consigli e ha deciso di dimettersi dalla Magistratura. Nota militante politica con la toga sulle spalle, ora sarà libera di manifestare nelle piazze o magari di buttarsi tra le file della sinistra. La Apostolico si è resa conto di non essere adatta a ricoprire un ruolo terzo e imparziale e questo lo apprezziamo. Ma, oltre a dimettersi, la ormai ex giudice farebbe bene anche a chiedere scusa a tutti gli italiani e alla Magistratura stessa per aver scritto pagine vergognose che non potranno essere cancellate”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.