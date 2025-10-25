Giustizia: Marrocco (Fi), 'preoccupa che Parodi minimizza caso che pesa da trent'anni'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Sorprende e preoccupa che il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, si permetta di minimizzare un caso giudiziario e mediatico che da trent’anni pesa come un macigno sulla coscienza civile del Paese. Trent’anni non sono 'un percorso lungo', ...

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Sorprende e preoccupa che il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, si permetta di minimizzare un caso giudiziario e mediatico che da trent’anni pesa come un macigno sulla coscienza civile del Paese. Trent’anni non sono 'un percorso lungo', sono una vita. Una vita in cui si è tentato di distruggere la figura di un leader politico attraverso processi, titoli di giornale e accuse poi smentite dai fatti.

Parlare oggi di 'sentenze giuste' come se tutto fosse andato bene è un insulto all’intelligenza e alla memoria di chi ha assistito a una vera e propria persecuzione giudiziaria". Lo afferma la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco.

"Che giustizia è quella -aggiunge- che impiega tre decenni per dire la verità? Chi risarcisce il fango, le menzogne, la gogna mediatica? E chi, a differenza di Berlusconi, non ha potere né mezzi, come può difendersi da un sistema che travolge prima di giudicare? Prima di impartire lezioni, forse sarebbe il caso di guardare in faccia la realtà: non come potere che si autogiustifica, ma come garanzia di equilibrio, umanità e verità per tutti”.