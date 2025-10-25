Giustizia: Nevi, 'continueremo a lottare perché a nessuno capiti quanto accaduto a Berlusconi'

Giustizia: Nevi, 'continueremo a lottare perché a nessuno capiti ...

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Le parole di Marina Berlusconi toccano nel profondo perché da esse traspare chiaramente la sofferenza di una intera famiglia che, dopo tanti anni, vede finire il calvario a cui è stato sottoposto il padre, solo per aver deciso di scendere in politica. A lei e a tutta la famiglia rivolgiamo la nostra profonda vicinanza.

Noi continueremo a lottare affinché quello che è successo a lui non accada più a nessun altro rappresentante politico". Così il deputato e portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi.