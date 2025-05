Giustizia: Nordio, 'promessa solenne, mai pm sotto l'esecutivo'

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – "E' una promessa solenne: non ci sarà mai alcuna sottoposizione del pm all'esecutivo, ognuno manterrà la sua indipendenza". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto oggi al Palazzo di giustizia di Milano. "Il nostro obiettivo sarebbe stato ed è ancora, anche se mi rammarico di non averlo potuto inserire nel progetto di riforma costituzionale che è in Parlamento, di inserire la figura dell'avvocato proprio nella Costituzione per dare all'avvocato la stessa dignità formale e sostanziale della magistratura" aggiunge nel corso della terza edizione la Talk to the Future Week, l’iniziativa ideata e promossa dall’Ordine degli avvocati di Milano, in corso dal 19 al 23 maggio.

"'Talk to the Future Week è diventato un luogo di pensiero, un laboratorio di idee che anticipa le trasformazioni – commenta Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano – In tre anni, questa iniziativa ha dimostrato che l’avvocatura sa essere motore del cambiamento culturale e istituzionale, anche su un terreno sfidante come l’intelligenza artificiale. L'Ordine degli avvocati di Milano ha scelto fin da subito di non subire l’innovazione, ma di governarla, costruendo strumenti, dialoghi e visioni condivise. Oggi guardiamo avanti: il nostro obiettivo è consolidare questa esperienza in una vera e propria piattaforma permanente di confronto tra diritto, tecnologia e democrazia. Perché decidere la direzione del futuro è, prima di tutto, una responsabilità pubblica".

La discussione con il ministro Nordio ha interessato l'intelligenza artificiale. "Questa rivoluzione va gestita e convertita in opportunità, senza dimenticare che l'intelligenza artificiale non avrà mai la fantasia di quella umano, l'elemento psicologico è fondamentale per ricostruire un fatto, la fantasia umana non è sostituibile" conclude il ministro.