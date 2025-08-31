Giustizia: Rando (Pd), 'parole Musumeci gravissime e pericolose'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Le parole del ministro Musumeci, secondo cui i magistrati farebbero i ‘killer’, sono gravissime e pericolose. Non è accettabile che un rappresentante del Governo utilizzi espressioni simili per attaccare un potere dello Stato che la Costituzione ...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Le parole del ministro Musumeci, secondo cui i magistrati farebbero i ‘killer’, sono gravissime e pericolose. Non è accettabile che un rappresentante del Governo utilizzi espressioni simili per attaccare un potere dello Stato che la Costituzione vuole autonomo e indipendente". Lo afferma la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie del Partito democratico.

"Delegittimare la magistratura -aggiunge- significa colpire al cuore lo Stato di diritto e minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Non è la prima volta che dal Governo arrivano attacchi di questo genere, ed è evidente un disegno volto a indebolire il ruolo dei giudici e a creare uno scontro permanente tra politica e giustizia. Sono colpi diretti contro l’autonomia della magistratura e il principio dell’equilibrio dei poteri, cardini della nostra democrazia. Chi governa dovrebbe rispettare le istituzioni, non delegittimarle".