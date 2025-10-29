Giustizia: Ricciardi, 'raccoglieremo anche noi firme per referendum'

Roma, 29 ott (Adnkronos) - Le firme per il referendum le "raccoglieremo anche noi, ma bisogna aspettare che ci sia la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Noi vogliamo che i cittadini si esprimano su un provvedimento scellerato e che ci sia una grande mobilitazione nel Paese su un pilastro del ...

Roma, 29 ott (Adnkronos) – Le firme per il referendum le "raccoglieremo anche noi, ma bisogna aspettare che ci sia la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Noi vogliamo che i cittadini si esprimano su un provvedimento scellerato e che ci sia una grande mobilitazione nel Paese su un pilastro del governo Meloni di accentramento del potere e nel non volere una magistratura libera e indipendente di fare proprio lavoro".

Lo ha detto il capogruppo di M5s alla Camera Riccardo Ricciardi, a margine della Capigruppo di Montecitorio, sulla separazione delle carriere.