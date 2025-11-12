Giustizia: Sisler (Fdi), 'da La7 e Fatto narrazione falsa su separazione carriere e Borsellino'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - “La narrazione che l’emittente televisiva La7 e il Fatto Quotidiano stanno facendo sulle dichiarazioni di Paolo Borsellino circa la separazione delle carriere in magistratura è falsa. Quello che Formigli, la Gruber e Travaglio hanno messo mediaticamente...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “La narrazione che l’emittente televisiva La7 e il Fatto Quotidiano stanno facendo sulle dichiarazioni di Paolo Borsellino circa la separazione delle carriere in magistratura è falsa. Quello che Formigli, la Gruber e Travaglio hanno messo mediaticamente messo in piedi è il frutto di una becera propaganda degna del Kgb. Sarebbe giunta l’ora che l’Ordine dei Giornalisti intervenisse per ripristinare una deontologia che è andata in questo caso completamente perduta.

Chiedere le scuse di La7 e del Fatto è doveroso nei confronti di un magistrato che ha pagato con la vita il suo impegno professionale, ma sappiamo che probabilmente è chiedere troppo”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama.