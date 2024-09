Gli scioperi continuano ad interrompere il funzionamento dei treni e dei trasporti pubblici.

Durante la domenica, il trasporto pubblico ha sperimentato grossi problemi a causa di uno sciopero nazionale dei lavoratori delle ferrovie. Molte corse sono state interrotte e ci sono stati notevoli ritardi, rendendo difficile per le persone tornare dalle loro vacanze. La stazione Termini di Roma ha...

Durante la domenica, il trasporto pubblico ha sperimentato grossi problemi a causa di uno sciopero nazionale dei lavoratori delle ferrovie. Molte corse sono state interrotte e ci sono stati notevoli ritardi, rendendo difficile per le persone tornare dalle loro vacanze. La stazione Termini di Roma ha sperimentato ritardi fino a due ore e molte cancellazioni. Anche la stazione di Firenze era particolarmente affollata a causa delle cancellazioni prevalentemente dei treni regionali e delle Frecce. A Napoli, ci sono state molte cancellazioni e la Linea 2 ha avuto molti problemi. A Milano, l’impatto è stato un po’ meno grave, dato che non c’erano così tanti pendolari in viaggio durante la domenica.