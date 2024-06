Tumore al quarto stadio diagnosticato a manager dopo gonfiore al ginocchio post-maratona

Gonfiore al ginocchio dopo maratona rivela tumore al quarto stadio per manager

Govind Sandhu, un manager di TikTok Australia per Global Music Partnerships e appassionato di fitness e salute, ha recentemente condiviso una notizia devastante sui suoi social media: dopo aver corso la mezza maratona di Sydney, ha scoperto di avere un linfoma non-Hodgkin al quarto stadio.

Sandhu, 38 anni, ha iniziato a notare un fastidio al ginocchio durante la corsa, che si è rivelato essere un gonfiore. Inizialmente, ha attribuito il dolore a un infortunio minore dovuto alla maratona, ma nelle settimane successive ha iniziato a manifestare sintomi influenzali, dolori muscolari e sudorazione eccessiva.

Preoccupato per il peggioramento dei sintomi, Sandhu ha deciso di sottoporsi a una serie di controlli, comprese analisi del sangue e una PET, che hanno confermato la presenza del tumore. Oltre alla diagnosi di linfoma, sono state riscontrate anomalie sul pancreas e sul cuore, anche se al momento sembrano non essere gravi.

La notizia della sua condizione ha scatenato una grande ondata di supporto sui social media, con molti follower che gli hanno inviato messaggi di incoraggiamento e “buone vibrazioni”. Sandhu ha annunciato che inizierà presto la chemioterapia e ha utilizzato la sua piattaforma per sensibilizzare sull’importanza dei controlli medici regolari. Ha esortato i suoi follower a non ignorare i sintomi e a fare analisi del sangue se si sentono male, sottolineando che “il cancro non discrimina”.

Nonostante la diagnosi, Sandhu ha mantenuto un atteggiamento positivo, dichiarando di sentirsi fortunato per ciò che ha nella vita e di essere pronto ad affrontare questa nuova sfida. Ha concluso il suo messaggio su Instagram con parole di speranza: “La vita è bella, sono fortunato per tutto quello che ho. La missione continua.”