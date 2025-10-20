Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Anche quando Trump va chiaramente contro gli interessi degli italiani, Giorgia Meloni resta in silenzio. Nessuna presa di distanza, nessuna difesa del nostro Paese. La fedeltà al potente prima dell’interesse nazionale". Lo scrive su Fb il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo dem in Commissione Esteri e membro della segreteria nazionale del Pd.
Home > Flash news > Governo: Alfieri, 'da Meloni fedeltà a Trump prima di interesse n...
Governo: Alfieri, 'da Meloni fedeltà a Trump prima di interesse nazionale'
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Anche quando Trump va chiaramente contro gli interessi degli italiani, Giorgia Meloni resta in silenzio. Nessuna presa di distanza, nessuna difesa del nostro Paese. La fedeltà al potente prima dell’interesse nazionale". Lo scrive su Fb il senatore ...