Governo: Bersani a Meloni, 'Soros c'entra con Musk come il burro con la ferrovia...'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Su Musk ho sentito cose stravaganti da Meloni. Si salva sempre in corner tirando in ballo Soros. Ma Soros con Musk c'entra come il burro con la ferrovia. Soros è monopolista di un'infrastruttura satellitare mondiale? E' dentro l'amministrazione americana? E' parte del sistema industriale americano?E' padrone di una piattaforma e di un algoritmo come quello di X?". Lo dice Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.

"Non sono fan di Soros, ricordo che ha speculato contro la lira, ma quanto vale in termini di patrimonio rispetto a Musk? Quanti soldi vale l'appoggio di Musk a Afd in Germania? Visto che stanno riflettendo sul fare un accordo con Starlink, ricordo alla presidente del Consiglio che in Italia sulle infrastrutture di rete, che si parli di energia o telecomunicazioni, non accettiamo che un privato abbia il controllo e interveniamo con un sistema di autorità. Adesso dovremmo obbligarci su questioni strategiche con un sistema in mano a un privato che potrebbe interrompere quando vuole il servizio. Il sistema gps più di una volta è stato interrotto, e non è di un privato ma dell'amministrazione americana".