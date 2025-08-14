Governo: Braga, 'Schlein? C'è un'Italia che chiede di cambiare e lo farà dalle regionali'**

Roma, 14 ago (Adnkronos) - "Dalla sanità al lavoro, dalla scuola ai diritti, c’è un’Italia che non ci sta. Che non si accontenta delle promesse mancate del centrodestra e chiede di cambiare. Lo farà nelle urne per le regionali e poi nei prossimi appuntamenti ele...

Roma, 14 ago (Adnkronos) – "Dalla sanità al lavoro, dalla scuola ai diritti, c’è un’Italia che non ci sta. Che non si accontenta delle promesse mancate del centrodestra e chiede di cambiare. Lo farà nelle urne per le regionali e poi nei prossimi appuntamenti elettorali". Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga commentando l'intervista di Elly Schlein all'Adnkronos.

"Per farlo serve un impegno comune delle forze di opposizione che si costruisce a partire dalle battaglie comuni che abbiamo fatto in Parlamento e che continueremo a portare avanti anche su altri temi, a cominciare dalla prossima legge di bilancio. Perché Meloni avrà già raggiunto qualche record per durata, ma la vita delle italiane e degli italiani non è cambiata in meglio: il loro è un record quotidiano di chi sopporta un governo capace solo di propaganda e di pochi fatti", aggiunge Braga.