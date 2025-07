Governo: Conte, 'legge bilancio sarà dura, avranno tentazione voto anticipato'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Se le cose continuano ad andare così, avremo una manovra dura e poi le spese per il riarmo, io non credo che si cimenteranno in una nuova legge di bilancio". Così Giuseppe Conte a Piazza Asiago, trasmesso sul sito de La Stampa, a proposito di poss...