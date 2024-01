Governo: Conte, 'Meloni sa che in un confronto tv con me non avrebbe vita facile '

Governo: Conte, 'Meloni sa che in un confronto tv con me non avrebbe vit...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "Meloni sa che in un confronto con me non avrebbe vita facile con le fesserie che racconta. Metto in conto che Elly si difenda benissimo. Ma il punto è che se Meloni batte Schlein in un confronto tv non vuol dire che sia più forte dell'opposizione. Non possiamo ridurre a questo la nostra politica". Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato da 'La Stampa'.