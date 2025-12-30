Governo: Conte, 'sembra un circo ma purtroppo è la realtà, e non fa ridere'

Roma, 30 dic (Adnkronos) - "La Presidente Meloni esulta per le rate dei 209 miliardi che abbiamo portato noi e su cui loro si astenevano mentre ci urlavano “criminali” in pandemia". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Salvini fa un teatrino contro invii di armi in Ucrain...

Roma, 30 dic (Adnkronos) – "La Presidente Meloni esulta per le rate dei 209 miliardi che abbiamo portato noi e su cui loro si astenevano mentre ci urlavano “criminali” in pandemia". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"Salvini fa un teatrino contro invii di armi in Ucraina e aumento dell’età pensionabile (altro che cancellazione della “Fornero”!) e poi vota entrambi.

Tajani prometteva pensioni minime a 1.000 euro per tutti e invece hanno tagliato le pensioni di cittadinanza e in Manovra mettono 3 euro nei cedolini dei pensionati minimi. Sembra un circo ma purtroppo è la realtà. E non fa ridere", aggiunge il leader del M5s.