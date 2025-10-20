Governo: De Cristofaro, 'Meloni chiarisca in Parlamento su accordi con Trump'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Sui dazi americani Giorgia Meloni deve dire al paese da che parte sta, se sta con l’Unione Europea o con chi lavora per dividerla. Le notizie dei presunti contatti diretti tra Giorgia Meloni e Donald Trump per accordi separati e alternativi all’UE tra Ita...

Roma, 20 ott (Adnkronos) – "Sui dazi americani Giorgia Meloni deve dire al paese da che parte sta, se sta con l’Unione Europea o con chi lavora per dividerla. Le notizie dei presunti contatti diretti tra Giorgia Meloni e Donald Trump per accordi separati e alternativi all’UE tra Italia e Stati Uniti sono gravissime". Lo dice il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Il governo dei sovranisti è inginocchiato al Presidente Usa. Fanno i patrioti e poi lavorano per spaccare l’Unione Europea facendo un grandissimo favore a Trump. Con Meloni al governo, l’Italia è diventato un paese suddito degli Stati Uniti d’America. La Presidente del Consiglio deve chiarire in Parlamento, non basta il solito video sui social", aggiunge.