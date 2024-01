Governo: domani Cdm alle 10.30, all'odg stretta su hacker e 'ddl Ferragni'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per domani, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi. All'odg figurano, tra gli altri, il testo sull'election day, il cosiddetto 'ddl Ferragni' e un giro di vite sugli hacker.

All'ordine del giorno, dunque, lo schema di decreto-legge recante "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (Presidenza – Interno)"; lo schema di disegno di legge "in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale (Presidenza – Giustizia)"; schema di disegno di legge "in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (Presidenza – Imprese e Made in Italy)".

E ancora: ddl recante "modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali – collegato alla legge di bilancio 2024 (Affari esteri e cooperazione internazionale)"; schema di decreto legislativo "in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 – esame preliminare – (Presidenza – Lavoro e politiche sociali – Salute)"; Un decreto legislativo "sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71 – esame definitivo (Difesa)"; schema di decreto legislativo recante "disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale – esame definitivo (Economia e Finanze); leggi regionali; varie ed eventuali.