Governo: domani Meloni in Moldavia, poi al Quirinale per ricevimento 2 giugno

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Domani il premier Giorgia Meloni volerà in Moldavia, a Chisinau, per il secondo vertice della Comunità Politica Europea in programma a partire da mezzogiorno. Al pomeriggio rientrerà a Roma per prendere parte, dalle ore 18, al Concerto in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano a Palazzo del Quirinale. Venerdì, alle ore 9.10, il presidente del Consiglio sarà all'Altare della Patria per prendere parte alla Cerimonia di deposizione di una corona d'alloro da parte del Capo dello Stato in occasione della Festa della Repubblica; alle 10 raggiungerà i Fori Imperiali, per la Rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica.