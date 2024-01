Governo: Fazzolari, 'problema non poteri forti, ma accattonaggio molesto'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Con noi è finita l’epoca in cui affaristi e faccendieri avevano voce in capitolo sulle questioni di governo. Ho sentito qualcuno parlare di poteri forti e grandi lobby, nulla di così serio: si tratta piuttosto di forme di accattonaggio molesto dentro i palazzi del potere. E il nostro 'grazie non ci serve niente' dà molto fastidio. Non siamo arrivati al governo dopo una intera vita di militanza per scendere a patti con persone di cui non abbiamo alcuna stima". Lo dice il sottosegretario per l’Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.