Governo: Gasparri, 'linguaggio triviale di Landini lo qualifica per quello che è'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Credo che Landini quando si guarda nello specchio pensi di se stesso quello che pensano tutte le persone perbene. Il linguaggio triviale ed offensivo usato nei confronti della Meloni lo qualifica una volta di più per quello che è. Si disinteressa dei lavoratori e dei loro diritti, fa scioperi e agitazioni politiche, offende chi non la pensa come lui per perseguire ambizioni politiche in modo sfrenato".

Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Non voglio affiancare aggettivi accanto al nome di Landini per due ragioni: da un lato non voglio essere offensivo come lui, dall'altro penso che nei rari momenti di lucidità, appunto davanti allo specchio, lui dirà a se stesso ben di peggio di quanto gli potrei dire io. In fondo Landini sa chi è. E per questo lo compatisco", conclude.