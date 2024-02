Governo: La Russa, 'giusto fare pulci a premier mentre governa, non su passato famiglia'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "E' giusto fare le pulci al presidente del Consiglio su quello che fa mentre è al governo, se si va a cercare - come nel caso di Meloni- che cosa ha fatto un padre che non vede da quando era piccola, questo non lo giustifico neanche un po'". Cos...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "E' giusto fare le pulci al presidente del Consiglio su quello che fa mentre è al governo, se si va a cercare – come nel caso di Meloni- che cosa ha fatto un padre che non vede da quando era piccola, questo non lo giustifico neanche un po'". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Quarta Repubblica su Rete4 in onda stasera.