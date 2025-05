Governo: Magi, 'si apre crisi, Meloni non fugga da realtà'

Governo: Magi, 'si apre crisi, Meloni non fugga da realtà'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Un governo allo sbando, senza più alcuna credibilità internazionale e ora anche a livello nazionale: la spaccatura tra Meloni e Salvini, con addirittura il voto contrario della Lega in Consiglio dei ministri sulla legge sul terzo mandato in Trentino, s...

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Un governo allo sbando, senza più alcuna credibilità internazionale e ora anche a livello nazionale: la spaccatura tra Meloni e Salvini, con addirittura il voto contrario della Lega in Consiglio dei ministri sulla legge sul terzo mandato in Trentino, segna un punto di non ritorno che apre di fatto una crisi di governo.

Meloni farà finta di nulla e cercherà una via di fuga dalla realtà anche su questo? “. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.