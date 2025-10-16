Governo: Malan, 'da Landini inaccettabile volgarità, solita doppia morale della sinistra'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo registrare un ulteriore esempio di totale mancanza di rispetto per le istituzioni e per la prima donna a capo del governo italiano. A vergare l’insulto Maurizio Landini che invece di tutelare i lavoratori li usa per fare politica, ma stavolta ha decis...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Dobbiamo registrare un ulteriore esempio di totale mancanza di rispetto per le istituzioni e per la prima donna a capo del governo italiano. A vergare l’insulto Maurizio Landini che invece di tutelare i lavoratori li usa per fare politica, ma stavolta ha decisamente esagerato. Tacciare Giorgia Meloni di essere una cortigiana è davvero una bruttissima caduta di stile, e disprezzo per le donne".

Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

"La solita doppia morale, di una sinistra, che accusa la destra di patriarcato, usa strumentalmente le accuse di sessismo e poi affibbia all’unica presidente del Consiglio italiana donna il più volgare degli insulti. A Giorgia Meloni la solidarietà di tutti i senatori e tutte le senatrici di Fratelli d’Italia cui spero si uniscano tutti i colleghi e le colleghe, indipendentemente dalla collocazione politica", conclude.