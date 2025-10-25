Il governo italiano si trova in un momento di forte attenzione mediatica, tra tensioni interne e scelte strategiche in Europa. Le divergenze tra gli alleati, con Meloni alla guida e Tajani tra i protagonisti del centrodestra, mostrano la complessità di una coalizione che deve conciliare posizioni diverse senza compromettere la stabilità politica. In questo contesto, la pluralità delle voci all’interno del centrodestra diventa un elemento centrale per garantire coesione e capacità decisionale, sia sul piano nazionale sia rispetto alle sfide europee.

Governo Meloni: divergenze e visione politica di Tajani

Sul fronte europeo, ai giornalisti Tajani ha chiarito la posizione di Forza Italia sul superamento del diritto di veto e dell’unanimità nelle decisioni dell’Unione, tema su cui Lega e Fratelli d’Italia, rappresentati dalla presidente del Consiglio, si sono dimostrati contrari. Il vicepremier ha spiegato che la questione non è ancora stata discussa in maggioranza, ma ha ribadito l’importanza di compiere passi avanti per adattare le procedure decisionali dell’Ue alla realtà attuale, precisando “Meloni ha detto la sua opinione, io penso invece che si debba fare qualche passo in avanti“.

Tajani ha richiamato la tradizione europeista del partito, citando il progetto politico di Alcide De Gasperi e di Silvio Berlusconi, ricordando che quest’ultimo nel suo ultimo intervento aveva indicato la necessità di superare il voto all’unanimità e di creare una difesa europea comune: “Basta con i voti alla unanimità, e creiamo una difesa europea, con un vero esercito unico europeo. Quella per noi è la stella polare, è la nostra linea politica“.

Tenuta del Governo Meloni a rischio? Interviene Tajani e fa chiarezza

Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha rassicurato sullo stato di salute del governo, assicurando che non sussistono rischi per la tenuta della maggioranza. Ha sottolineato come il centrodestra rappresenti una coalizione solida, il cui punto di forza risiede nella collaborazione tra tre forze politiche distinte, ciascuna capace di mantenere la propria identità.

Tajani ha definito l’alleanza non come un organismo gerarchico, ma come un luogo di confronto e dibattito, spiegando che “non è una caserma, ma un luogo di confronto e discussione” e che “avere opinioni diverse, anche in campo economico, non significa litigare, ma arricchire il dibattito politico“.

Inoltre, ha spiegato che il ruolo di Forza Italia è strategico: l’apporto di idee liberali, cristiane, riformiste, garantiste ed europeiste è fondamentale per garantire l’unità e la pluralità del centrodestra, sottolineando che “se non ci fosse Forza Italia, il centrodestra non sarebbe quello che conosciamo oggi“.