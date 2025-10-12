Antonio Tajani, nei giorni scorsi, aveva ricondiviso il video del Gaza skate team che mostrava la bandiera italiana a Gaza, asserendo che fosse un segno di riconoscenza per il Governo italiano. In realtà, l’autore del video, lo ha prontamente smentito.

Bandiera italiana a Gaza: il post di Antonio Tajani

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, nei giorni scorsi ha ricondiviso un video del Gaza skate team che mostrava la bandiera italiana a Gaza, asserendo che si trattasse di un “segno della riconoscenza e della gratitudine” dei palestinesi per l’operato del Governo italiano nella Striscia.

Il video in questione, mostra un bambino un bambino palestinese che sventola la bandiera palestinese accanto a quella italiana in braccio a un altro ragazzo sui roller. Ebbene, l’autore del video, ha voluto così smentire Tajani.

Bandiera italiana a Gaza, la verità dell’autore del video: “Ringraziamo gli italiani, non il Governo”

Con un video su Instagram, l’autore del video della bandiera italiana a Gaza ha voluto mettere le cose in chiaro: “ringraziamo il popolo italiano per la solidarietà col popolo palestinese e per le manifestazioni, non il governo italiano. Non ci strumentalizzate.” Sempre il profilo Gaza skate team si rivolge direttamente a Tajani: “questo messaggio è per il Ministro Antonio Tajani che pensava che quella bandiera italiana fosse per ringraziare il Governo, di cosa poi? Del suo ruolo attivo nel supporto del genocidio nei confronti della popolazione di Gaza? Ovviamente il Gaza skate team ringrazia l*italian* che hanno protestato e scioperato in solidarietà con la Palestina.”