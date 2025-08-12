Roma, 12 ago (Adnkronos) – "Un motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani". Lo scrive sui suoi social Giorgia Meloni, a proposito dei 1024 giorni in carica del suo governo, diventato il quarto più longevo in assoluto.
Home > Flash news > Governo: Meloni, 'quarto più longevo, motivo in più per la...
Governo: Meloni, 'quarto più longevo, motivo in più per lavorare con serietà e determinazione'
Roma, 12 ago (Adnkronos) - "Un motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani". Lo scrive sui suoi social Giorgia Meloni, a proposito dei 1024 giorni in carica del suo governo, diventato il quarto più longevo i...