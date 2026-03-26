Rimpatri rafforzati e contrasto alla corruzione: l’Italia tra nuove regole europee, obblighi comunitari e decisioni del governo Meloni.

L’Unione Europea compie un passo significativo nella gestione dei rimpatri e nella lotta alla corruzione, introducendo regole comuni che influenzeranno direttamente l’Italia con il Governo Meloni. Le novità prevedono strumenti più efficaci per il ritorno degli immigrati irregolari, come i return hubs, e un quadro penale armonizzato che obbliga gli Stati membri a punire le violazioni gravi commesse dai pubblici ufficiali, recuperando di fatto la sostanza del reato di abuso d’ufficio abolito nel 2024. Ecco tutti i dettagli.

Nuove regole europee sui rimpatri: l’Italia in prima linea

Dopo il via libera del Parlamento europeo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato sui social network che “l’Europa va finalmente nella direzione giusta, su una linea che l’Italia ha sostenuto con forza“. Le nuove norme introducono i return hubs, ampliando le possibilità di individuare una Nazione di rimpatrio per gli immigrati irregolari, includendo non solo i Paesi di origine, ma anche Stati terzi. Secondo la premier, si tratta di “un passaggio importante per rendere i rimpatri più efficaci, rafforzare il controllo dei confini e dare all’Europa una politica migratoria finalmente più credibile“.

Questa riforma punta a rendere la gestione dei flussi migratori più coordinata e funzionale a livello comunitario, permettendo agli Stati membri di collaborare in maniera più strutturata e riducendo i ritardi e le incertezze legate ai rimpatri. L’Italia, in particolare, ha sostenuto attivamente questa direzione, evidenziando la necessità di strumenti concreti per garantire ordine e legalità, senza dimenticare gli obblighi umanitari.

Lotta alla corruzione e reintroduzione implicita dell’abuso d’ufficio

Parallelamente, il Parlamento europeo ha approvato una direttiva storica che crea un quadro penale comune contro la corruzione, introducendo definizioni uniformi dei reati, sanzioni minime più severe e responsabilità diretta delle imprese. Il voto finale ha registrato 581 sì, 21 no e 42 astensioni. La normativa obbliga gli Stati membri, compresa l’Italia, a punire penalmente le violazioni gravi commesse da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, anche se commesse intenzionalmente nell’omissione di atti dovuti.

Il provvedimento europeo ha acceso il dibattito politico interno: il reato di abuso d’ufficio, abolito nel 2024 con la riforma Nordio promossa dal ministro Carlo Nordio, viene di fatto recuperato nella sostanza attraverso la fattispecie di esercizio illecito delle funzioni pubbliche. Come spiega la direttiva, “l’esercizio illecito di funzioni pubbliche rischia di minare la fiducia dei cittadini, lo Stato di diritto e l’equità economica e può arrecare grave danno all’interesse pubblico“. La relatrice del testo, Raquel Garcìa Hermida-Van Der Walle, ha precisato: “Se il reato di abuso d’ufficio è stato abolito, dovrà essere de-abolito“, mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha aggiunto: “Se vedo ai voti all’interno del Consiglio Ue, l’Italia ha votato a favore di queste regole. Quindi spero che la direttiva sia applicata“.

La direttiva armonizza inoltre le fattispecie penali relative alla corruzione, rendendo reati comuni in tutta l’UE la corruzione nel settore pubblico e privato, l’appropriazione indebita, il traffico di influenze e l’ostruzione della giustizia, stabilendo livelli minimi di pena che possono arrivare fino a cinque anni di carcere, con sanzioni aggiuntive come multe, interdizione dai pubblici uffici, esclusione dagli appalti e perdita di autorizzazioni. Viene rafforzata la responsabilità delle persone giuridiche, con multe fino al 5% del fatturato mondiale annuo o importi fissi fino a 40 milioni di euro per i reati più gravi.

Infine, la direttiva promuove la cooperazione tra autorità nazionali e organismi europei, come l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea, e amplia la giurisdizione degli Stati membri, che possono perseguire un reato anche se commesso all’estero, ad esempio quando coinvolge cittadini o aziende stabilite sul proprio territorio. Nonostante le divergenze politiche interne, il quadro europeo stabilisce quindi un obbligo chiaro di armonizzazione delle norme contro la corruzione e le violazioni gravi commesse dai pubblici ufficiali, segnando un cambiamento significativo anche per l’Italia.