Governo: Meloni, 'Roma-Tokyo in 72 ore, un po' provata'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "Sono felice e ci tenevo tanto ad essere qui, anche se non nascondo che aver fatto Roma-Tokyo in 72 ore mi ha un po' provata, forse divento troppo vecchia per fare queste cose". Così scherza la premier Giorgia Meloni, intervenendo a L'Aquila alla cerimonia di Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo. La presidente del Consiglio ha ricordato il legame con la città de L'Aquila, "tanto da essere stata eletta qui parlamentare".