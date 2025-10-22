Governo: Rampelli, 'tre anni di credibilità ritrovata e apprezzamento popolare'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Tre anni al Governo tra imboscate rocambolesche, assalti surreali, colpi alle spalle sferrati con mira discutibile che finivano per colpire a sinistra, sabotatori efficaci come funamboli, invidiosi rancorosi e fallaci, complottisti finalmente disoccupati. Tutto per l’Italia e l’Italia sta aiutando la destra a riscattarla, indifferente di fronte a chi contrasta goffamente l’ineludibile".

Lo scrive sui social il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

"Per quanto si possa protendere per una supremazia della politica sulle leadership – prosegue – questa è la fase storica che si genera con Craxi e allinea anche l’Italia alle altre democrazie occidentali, guidate da cancellieri e presidenti carismatici destinati a oltrepassare la quotidianità per restare nella storia".

"Sulle piattaforme social si affastellano i tanti successi conseguiti in questi tre anni, luci lontane rispetto al primato della credibilità ritrovata e all’apprezzamento popolare che finalmente sfonda a sinistra e trova consenso diffuso post ideologico. Primo sapore, ancora lontano, di comunità nazionale. Traguardi che oltrepassano il codice della politica mediocre degli ultimi decenni e scavano la pietra, rompono l’immobilismo e fanno sentire, quasi, tutti nella stessa trincea. Per quanto si possa protendere per una supremazia della politica sulle leadership oggi questa rivoluzione dolce si consuma nel nome di Giorgia Meloni: tre anni di Terza Repubblica", conclude.