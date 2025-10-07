Governo: Renzi, 'Meloni ossessionata da miei incarichi, occupa poltrone da 19 anni'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Giorgia Meloni pare ossessionata dai miei incarichi, nazionali e non. Così tanto da non rendersi conto che accusa gli altri di pensare solo alle poltrone. Farebbe quasi ridere se non fosse che lo dice chi da 19 anni siede alla Camera dei deputati avendo fatto ...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Giorgia Meloni pare ossessionata dai miei incarichi, nazionali e non. Così tanto da non rendersi conto che accusa gli altri di pensare solo alle poltrone. Farebbe quasi ridere se non fosse che lo dice chi da 19 anni siede alla Camera dei deputati avendo fatto nell’ordine la parlamentare, la vicepresidente, la ministra, la premier e puntando adesso al Quirinale.

Meloni parla di poltrone per non parlare di pressione fiscale e costo della vita". Così in una nota il leader di Italia Viva Matteo Renzi, rispondendo alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni a Porta a Porta.