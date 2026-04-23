Una tragedia che ha scosso il Nevada, negli Stati Uniti. Un padre ha infatti ucciso il proprio figlio di soli 11 anni nel bagno dell’aeroporto, per poi togliersi la vita. Tutti i dettagli di questa terribile vicenda.

Tragedia in Nevada, padre uccide il figlio di 11 anni nel bagno dell’aeroporto, poi si toglie la vita

Un padre di 37 anni ha ucciso a colpi di pistola il proprio figlio di soli 11 anni nel bagno di un piccolo aeroporto del Nevada, poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è suicidato. Secondo le prime ricostruzioni, i due sono arrivati per caso al piccolo aeroporto di Elko, in quanto stavano viaggiando in auto quando la stessa si è rotta.

Dopo aver chiesto assistenza, il carro attrezzi gli ha condotti sino all’aeroporto, dove sembra che l’uomo volesse noleggiare un’auto per proseguire il viaggio. Poi la tragedia.

Padre uccide il figlio di 11 anni nel bagno dell’aeroporto, poi si toglie la vita: indagini in corso

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia spinto l’uomo di 37 anni ha uccidere il figlio e poi a suicidarsi.

Dalle telecamere di videosorveglianza si vedono i due entrare nel bagno dell’aeroporto, uscirne pochi minuti dopo e poi rientrarvi inspiegabilmente. Qui il bambino è stato ucciso a colpi di pistola. Il padre è poi uscito nuovamente dal bagno e in zona biglietteria si è suicidato con la stessa arma. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era già morto, i sanitari hanno provato a salvare il bambino che però è deceduto in ospedale. Al momento non è chiaro il movente, secondo quanto riportato dalla polizia l’uomo avrebbe riferito di essere affetto da disturbo da stress post-traumatico a seguito del suo servizio militare, inoltre aveva avviato una battaglia legale contro i nonni materni del figlio per l’affidamento.