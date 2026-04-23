Salute, Capaccetti (Pfizer): la prevenzione è per noi un imperativo

Roma, 23 apr. (askanews) – Prevenzione al centro dell’impegno di Pfizer Italia. “La prevenzione rappresenta un pilastro fondamentale per un sistema sanitario nazionale moderno e sostenibile. Quando parliamo di prevenzione – spiega Barbara Capaccetti, Direttore Medico e Vice President Pfizer Italia, a margine degli Healthcare Awards che si sono svolti a Roma – pensiamo alla prevenzione a tutto tondo, dalla vaccinazione agli screening, una diagnosi precoce fino anche a programmi di educazione dei corretti stili di vita”.”Credo fermamente che la prevenzione non sia soltanto una priorità sanitaria – prosegue – ma una vera e scelta strategica per un sistema sanitario con un beneficio non soltanto a breve ma anche a lungo termine.

Abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più, un aumento delle patologie croniche, una pressione sulla spesa sanitaria e quindi investire in prevenzione è un elemento cruciale in termini di sanità pubblica, per prevenire molte malattie e in qualche modo liberare risorse per rendere quindi un sistema a salute più sostenibile”.”Come Pfizer – ribadisce Capaccetti – la prevenzione rappresenta un imperativo che si traduce non soltanto in ricerca e sviluppo.

Come direttore medico di Pfizer Italia il nostro core è quello di investire sempre in nuove molecole, in vaccini ma anche in campagne di formazione e informazione, perché sappiamo che la prevenzione è una responsabilità condivisa. L’impegno di Pfizer nella prevenzione è sicuramente un impegno storico in termini di vaccini innovativi che hanno veramente cambiato la strada naturale di molte malattie, di programmi di immunizzazione e anche di tecnologia avanzate.

Pensiamo alla piattaforma mRNA che ci consente in modo rapido e tempestivo di poter rispondere al problema di sanità pubblica”.”Credo che la prevenzione sia veramente un fattore fondamentale ma che deve essere preso in carico da tutti, dalle istituzioni, dalle società scientifiche, dall’accademia, dall’industria e soltanto mettendo a fattore comune quelle che sono competenze e risorse si può veramente aiutare il sistema Paese”, conclude.