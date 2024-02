Governo: Rizzetto (Fdi), 'solidarietà a presidente Meloni per vergognoso post'

Governo: Rizzetto (Fdi), 'solidarietà a presidente Meloni per ver...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "La mia solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, protagonista di un vergognoso e inaudito post pubblicato su un noto social network dal Presidente del Museo delle Civiltà Preclassiche di Ostuni, Luca Dell'Atti. La rimozione del Presidente del Museo dal suo incarico deve avvenire immediatamente. Chi attacca le istituzioni democratiche del nostro Paese non può ricoprire una simile carica all'interno di una importante istituzione culturale qual è il Museo di Ostuni. Le istituzioni si rispettano al di là delle bandiere politiche. Nel post sono presenti anche riferimenti non piacevoli sulle foibe. È evidente che ignora le tragiche vicende degli esuli istriani, giuliani e dalmati". È quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (Fdi).