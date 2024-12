Governo: Rotondi, 'con nomina Foti messa in sicurezza successione complessa'

Governo: Rotondi, 'con nomina Foti messa in sicurezza successione comple...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha sostituito Fitto con una personalità di altissimo profilo, dotata di esperienza e duttilità, doti che ha mostrato particolarmente in questi due anni di guida del gruppo parlamentare di Fdi alla Camera. Sono felice anzitutto per il Paese, che mette in sicurezza una successione che si presentava complessa". Così Gianfranco Rotondi presidente della Dc e deputato di Fdi.