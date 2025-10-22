Governo: Schlein a Meloni, 'fatevi aiutare perché non avete una visione'**

**Governo: Schlein a Meloni, 'fatevi aiutare perché non avete una...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "La prendono in giro nelle cancellerie europee per quel suo 'funzioneranno' sui centri in Albania. Soldi buttati su prigioni illegali e disumane. Fatevi aiutare perché non avete una visione per portare avanti questo Paese". Lo dice Elly Schlein ...