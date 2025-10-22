Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "So dove mi aspetta, ma non decide lei cosa dice opposizione". Elly Schlein inizia così l'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.
**Governo: Schlein a Meloni, 'non decide lei cosa dice l'opposizione'**
