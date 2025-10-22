Governo: Schlein a Meloni, 'è tempo verità, sua incoerenza ormai conclamata'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Ora è il tempo della verità, presidente. Lasciamo alle spalle i monologhi sui social e anche Telemeloni, lasciamo alle spalle i video della pompa di benzina in cui prometteva l'abolizione delle accise. Volevate abolire la Fornero e state ritardand...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Ora è il tempo della verità, presidente. Lasciamo alle spalle i monologhi sui social e anche Telemeloni, lasciamo alle spalle i video della pompa di benzina in cui prometteva l'abolizione delle accise. Volevate abolire la Fornero e state ritardando la pensione al 99% dei lavoratori. La sua incoerenza ormai è conclamata". Lo dice Elly Schlein nell'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.