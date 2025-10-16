Governo: Speranzon (Fdi), 'Landini offende Meloni e italiani'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Le parole pronunciate da Maurizio Landini contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono indegne, volgari e profondamente sessiste". Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon."È la fotogra...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Le parole pronunciate da Maurizio Landini contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono indegne, volgari e profondamente sessiste". Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.

"È la fotografia perfetta di una sinistra rancorosa, violenta e maschilista, che blatera di rispetto e diritti ma che alla prima occasione, mostra il suo vero volto: quello dell’odio, dell’ingiuria e della frustrazione.

Landini non ha più nulla di sindacale: sembra un politico fallito, in costante ricerca di visibilità, che usa il linguaggio delle osterie al posto del confronto democratico. Giorgia Meloni oggi è riconosciuta in tutto il mondo come una statista capace di guidare l’Italia con serietà e che ha restituito credibilità internazionale alla nazione, mentre Landini si riduce a insulti da trivio. Landini se ha un briciolo di buonafede, riconosca l’abisso nel quale è precipitato con le sue parole e chieda scusa al Presidente del Consiglio, alle donne italiane e a tutti gli italiani”.

