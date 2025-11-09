Gran Premio del Portogallo: Penultima Gara del Motomondiale 2023 da Non Perdere!

La MotoGP torna a far parlare di sé con l’attesissimo Gran Premio del Portogallo, un evento che rappresenta il penultimo appuntamento della stagione. Siamo a Portimao, un circuito che ha visto il trionfo di Alex Marquez nella Sprint Race, dove ha dovuto dare il massimo per superare un agguerrito Pedro Acosta. Questo trionfo ha ulteriormente acceso la competizione, dato che Marquez si trova ora in seconda posizione nella classifica generale, dietro al fratello Marc, che non partecipa a causa di un infortunio.

La griglia di partenza e i protagonisti

La gara di oggi, domenica 9 novembre, avrà inizio alle ore 14:00 e sarà visibile sia su SkySport che su TV8. I piloti si preparano a dare il massimo in una competizione serrata, che promette di regalare emozioni forti. Ecco la griglia di partenza per il Gran Premio del Portogallo:

1. Marco Bezzecchi

2. Pedro Acosta

3. Fabio Quartararo

4. Francesco Bagnaia

5. Alex Marquez

6. Johann Zarco

7. Joan Mir

8. Jack Miller

9. Fabio Di Giannantonio

10. Pol Espargarò

11. Fermín Aldeguer

12. Ai Ogura

13. Luca Marini

14. Brad Binder

15. Franco Morbidelli

16. Enea Bastianini

17. Alex Rins

18. Nicolò Bulega

19. Miguel Oliveira

20. Lorenzo Savadori

21. Somkiat Chantra

I favoriti per la vittoria

Tra i favoriti per il podio spiccano Alex Marquez e Marco Bezzecchi, entrambi in grande forma. Marquez ha dimostrato un ritmo eccellente durante le prove e ha portato a casa una vittoria significativa nella Sprint. Bagnaia, nonostante un finale deludente nella gara di ieri, è determinato a risollevarsi e a dimostrare il suo valore. La competizione tra i piloti è serrata, e ogni piccolo errore potrebbe costare caro.

Le condizioni del circuito e la strategia di gara

Il circuito di Portimao è noto per le sue salite e discese mozzafiato, che richiedono una grande abilità di guida. Le condizioni meteorologiche possono influenzare le prestazioni dei piloti, e le previsioni parlano di possibilità di pioggia, rendendo la gara ancora più imprevedibile. I team dovranno pianificare strategie adatte a ogni scenario, soprattutto in caso di condizioni variabili durante la corsa.

Le parole dei protagonisti

Dopo la Sprint Race, i protagonisti hanno commentato le loro prestazioni. Marquez ha espresso soddisfazione per la vittoria, mentre Acosta, pur avendo chiuso secondo, ha riconosciuto di aver dato tutto nel tentativo di insidiare il rivale. Bezzecchi, che ha chiuso terzo, ha dichiarato di sentirsi pronto per la gara di oggi. Le aspettative sono alte e l’adrenalina palpabile, con tutti i piloti concentrati per ottenere il miglior risultato possibile.

Il Gran Premio del Portogallo si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Con una griglia di partenza così competitiva e le condizioni del circuito che possono cambiare rapidamente, i tifosi possono aspettarsi una gara di grande intensità. Non resta che sintonizzarsi e godersi lo spettacolo.