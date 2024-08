Grave incidente a Mirandola: un morto e cinque feriti in uno scontro tra due ...

Grave incidente d’auto nella notte a Mirandola: nello scontro tra due vetture un uomo è morto, mentre sono rimasti feriti i cinque giovani presenti sull’altra auto. In corso le indagini per capire le cause dello scontro.

Incidente d’auto a Mirandola: morto un uomo e cinque feriti

Tragedia nella notte sulle strade italiane: verso le ore 03,16 si è verificato un grave incidente sulla SP8 di Mirandola (Modena), in via Mazzone.

L’Incidente ha coinvolto due auto, e il bilancio purtroppo è tragico: l’uomo alla guida della prima vettura, la cui identità al momento rimane anonima, è morto sul colpo.

Sono rimasti feriti invece in cinque giovani presenti sull’altra auto. Si tratta di una ragazza di 20 anni, un giovane di 26 annil un ragazzo di 23 anni, una ragazza di 19 anni e un altra persona dall’età ancora non specificata.

I cinque feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Baggiovara Sant’Agostino, ma nessuno di loro è gravi condizioni.

Le indagini

Oltre alle ambulanze, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Modena che hanno aperto un’indagine per capire la dinamica dell’incidente e le cause.

Le autorità competenti infatti stanno raccogliendo testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di sicurezza per ricostruire la dinamica dello scontro.