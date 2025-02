Un uomo di 65 anni ha tragicamente perso la vita in un grave incidente frontale avvenuto intorno alle 14:15 di oggi, giovedì 6 febbraio, lungo la Strada Provinciale 469, nel territorio di Capriolo. La vittima, un cittadino di origine indiana, era al volante della sua utilitaria quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, invadendo la corsia opposta e impattando contro un camion.

Grave incidente nel Bresciano, frontale tra auto e camion: un morto

Il camion era diretto verso Palazzolo quando si è trovato improvvisamente di fronte all’auto che, per ragioni ancora da determinare, ha invaso la corsia opposta.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Capriolo. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco di Palazzolo, impegnati nell’estrazione del corpo dell’uomo rimasto intrappolato tra le lamiere. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate hanno reso vani i tentativi di rianimazione.

Frontale tra auto e camion nel Bresciano: le indagini

La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio dell’Ospedale Civile di Brescia, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per eventuali accertamenti, tra cui l’autopsia, se ritenuta necessaria per chiarire le cause esatte del decesso.