Grave incidente nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre nel territorio di Cornedo Vicentino, dove cinque ragazzi sono rimasti feriti. L’episodio si sarebbe verificato attorno alle 2 di stanotte lungo la Provinciale 102, quando la Fiat 500 sulla quale viaggiavano i cinque amici sarebbe andata fuori strada.

Il guidatore avrebbe infatti perso il controllo del veicolo, che è volato fuori strada ribaltandosi in un campo, a diversi metri dalla sede stradale. Sul posto i soccorsi dei vigili del fuoco di Arzignano, che hanno estratto i feriti per poi consegnarli alle diverse ambulanze del Suem che li hanno trasferiti in ospedale.

Tutti e 5 i ragazzi hanno presentato fratture e contusioni e si trovano in condizioni di media gravità, ma non sarebbero in pericolo di vita. Non ancora chiare le dinamiche dell’incidente, che verranno accertate dai carabinieri e il conducente verrà come da prassi sottoposto ai test tossicologici per rilevare l’eventuale utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti. Nella notte, inoltre, si sarebbe verificato un altro incidente nel Vicentino, a Bassano del Grappa, dove il conducente di una Volkswagen Up avrebbe perso il controllo dell’automobile, urtandone un’altra parcheggiata e danneggiando una recinzione.