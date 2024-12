Leah Seneng, un’insegnante d’arte di 60 anni della Bryant Middle School di Dos Palos, vicino a Fresno, in California, è morta dopo il morso di un pipistrello affetto da rabbia. La donna stava cercando di salvare il piccolo animale rimasto chiuso nella sua aula. A seguito del morso, un mese dopo si è ammalata gravemente e lo scorso 22 novembre è morta.

Morta un’insegnante di 60 anni che aveva tentato di salvare un pipistrello affetto da rabbia: quali i sintomi dell’infezione

“Forse pensava che il pipistrello fosse morto, perché giaceva a terra nella sua aula e lei stava cercando di prenderlo e portarlo fuori”, ha dichiarato un’amica di Seneng, Laura Splotch, a ABC30 News. “Non voleva fargli del male. Ma a quel punto credo che lui si sia svegliato e agitato, magari vedendo la luce. In quel momento l’ha morsa”. Inizialmente la donna non avrebbe riscontrato sintomi, poi sarebbero successivamente subentrate febbre, mal di testa e stanchezza causate dall’infezione fino ad un improvviso peggioramento che ha spinto la figlia della donna ad accompagnarla in ospedale per un ricovero.

Dopo il morso di un pipistrello con la rabbia muore una donna in California. In questi casi, “cercare cure mediche immediate”

A seguito dell’accaduto nella scuola di Dos Palos, le dichiarazioni del direttore del Dipartimento della Salute Pubblica della California, il dottor Tomás J. Aragón: “I morsi di pipistrello possono essere incredibilmente piccoli e difficili da vedere o rilevare. È importante lavarsi le mani e controllare eventuali ferite aperte dopo aver toccato un animale selvatico, e cercare cure mediche immediate in caso di morso“. In effetti, il vaccino contro la rabbia ha un’efficacia del 100% se somministrato entro 48 ore dall’esposizione.