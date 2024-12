Grecia: media, Atene acquisterà sistemi di artiglieria da Israele e droni Usa

Atene, 13 dic. (Adnkronos) - La Grecia è in trattative avanzate per acquistare 36 sistemi di artiglieria missilistica Puls da Israele per modernizzare le sue forze armate. Lo rendono noto i media israeliani, citando funzionari greci, secondo cui l'accordo prevederà una spesa di 6...