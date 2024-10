Greg, alias Claudio Gregori, è attivo in vari ambiti artistici, non limitandosi solo alla celebre coppia con Lillo. Mentre la loro collaborazione continua a prosperare, il comico romano ha anche diversi progetti individuali. Recentemente, ha partecipato al film “Trent’anni (di meno)”, affiancato da Massimo Ghini e Antonio Catania. Quando gli chiedono se ha intenzione di girare altri film, risponde: «Ho realizzato un fantasy insieme a Vittoria Puccini, intitolato “Incanto”, ma non ho notizie sulla data di uscita. Quando si presenta un ruolo interessante, sono disponibile; ma non propongo le mie idee, sono troppo eccentriche».

Progetti teatrali

Greg continua il suo impegno anche nel campo teatrale. «Stiamo riprendendo “610 (sei uno zero)” con Lillo, che va in onda su Radio2 il sabato e la domenica alle 10.30. Quest’anno è il 21° e abbiamo introdotto nuove rubriche e radiodrammi. La radio è un terreno fertile per le idee; molte delle cose scritte per il programma si sono poi trasformate in spettacoli. Tuttavia, alcuni personaggi, come Estiqaatsi, funzionano meglio in radio».

Progetti futuri con Lillo

E per quanto riguarda i progetti futuri con Lillo? «Sì, il 19 febbraio porteremo in scena “Movie Erculeo” al Teatro Olimpico di Roma. Si tratta di uno spettacolo basato su diversi generi cinematografici, tra cui peplum, fantasy, action movie, legal drama e poliziesco americano».

Il 3 marzo abbiamo anche dedicato del tempo a un concerto dei Latte & i Suoi Derivati, che si è svolto all’Olimpico. Questa formazione è attiva dal 1992 e non ha mai smesso di lavorare. Sebbene il nostro ultimo album risalga al 1998, nel frattempo abbiamo composto molti nuovi brani e i concerti sono l’unica opportunità per presentarli al nostro pubblico. Avete mai pensato a un nuovo album? «Sì, ci abbiamo riflettuto spesso, ma riunirci non è semplice: Lillo è molto impegnato tra cinema e televisione, e gli altri membri sono attivi in diverse band».